"Ik wil hier toekomst uitbouwen" UITZENDSECTOR WIL VLUCHTELINGEN AAN EEN JOB HELPEN BEN CONAERTS

16 maart 2018

02u51 0 Schelle De stad Antwerpen probeert samen met de uitzendsector erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden aan een job te helpen in de regio. Gisteren kwamen alvast acht nieuwkomers op sollicitatiegesprek bij de aannemersgroep Van den Berg-Besix Infra in Schelle.

"Vele ondernemers in het Antwerpse worden geconfronteerd met openstaande vacatures die moeilijk ingevuld geraken. Tezelfdertijd is er een grote groep van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden die staan te springen om aan de slag te gaan. Met het project 'Jobroad' proberen we deze twee partijen bij elkaar te brengen. Werk is de snelste manier naar integratie", redeneert Antwerps schepen van Economie Caroline Bastiaens (CD&V).





Gisteren brachten veertien erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden een bezoek aan twee bedrijven in het Antwerpse. Zes van hen kregen een rondleiding bij een containerbedrijf in de Antwerpen haven, de overige acht werden rondgeleid bij de aannemersgroep Van den Berg-Besix Infra in Schelle. Nadien wachtte hen een individueel gesprek met de personeelsdienst. Nieuwkomers die geschikt werden bevonden, krijgen daarover eerstdaags bericht. De sollicitanten die niet weerhouden werden, krijgen verdere individuele begeleiding.





"Ik heb me goed voorbereid, maar ben wel wat zenuwachtig", glimlacht de 24-jarige Wissam Hamidi vlak voor zijn sollicitatiegesprek bij Van den Berg-Besix Infra. "Het is voor mij mijn allereerste sollicitatiegesprek in het Nederlands. Ik ben geboren in Libanon en verblijf nog maar een goede twee jaar in België. Ik hoop aan de slag te kunnen gaan als werfleider, landmeter of autotechnieker, maar als je nog niet zo goed Nederlands spreekt, is werk vinden lang niet eenvoudig."





Werfleider

Dat heeft ook de 28-jarige Mohammed Al Najjar, een burgerlijk ingenieur uit Palestina, al uitvoerig mogen ondervinden. Ook hij hoopt in Schelle te kunnen starten als werfleider, maar zijn gebroken Nederlands speelt hem parten. "Als werfleider moet je goed kunnen communiceren, maar mijn Nederlands is nog verre van perfect. Ik ben daarom volop bezig met het volgen van taallessen. Ik wil hier echt een toekomst uitbouwen voor mijn gezin. Ik woon samen met mijn vrouw en ons zoontje van twee jaar."





Alle sollicitanten werden vooraf op initiatief door Accent Jobs en het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU) zorgvuldig gescreend. "We hebben zowel hun talenkennis en hun technische vaardigheden onder de loep genomen", zegt Joachim Commeene van Accent Jobs. "Ook hebben we gepeild naar de motivatie en de attitude van de nieuwkomers. Het komt er voor ons op neer om de juiste kandidaat aan de juiste vacature te matchen."





Het doel is uiteindelijk om 280 nieuwkomers te begeleiden en via tijdelijke tewerkstelling te helpen in hun zoektocht naar een job. "Tegen het einde van het jaar willen we al tachtig mensen aan een tijdelijke job hebben geholpen en de helft hiervan aan een vast contract", zegt Caroline Bastiaens. "Daarnaast rekenen we op het effect van mond-tot-mond-reclame om nog eens 200 tijdelijke jobs in te vullen, waarvan de helft wordt omgezet in een vast dienstverband."