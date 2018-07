"Ik droomde van één, nu heb ik er twintig" GASTON SAMIJN STELT ZIJN JAGUARVERZAMELING TENTOON BEN CONAERTS

27 juli 2018

02u45 0 Schelle Het heemmuseum Bystervelt staat deze zondag in het teken van het prestigieuze Britse automerk Jaguar. Verzamelaar Gaston Samijn (75) stelt er een vijftal wagens en een heleboel memorabilia tentoon. "Het was vroeger mijn droom in een Jaguar te kunnen rijden. Nu heb ik er twintig", lacht de Schellenaar.

Al sinds zijn tienerjaren is Gaston Samijn - geboren in Bredene, maar al jaren woonachtig in Schelle - in de ban van het Britse automerk Jaguar. Maar had je hem toen gezegd dat hij zelf ooit achter het stuur van een Jaguar zou zitten, hij had je voor gek verklaard. "Ik heb altijd gedacht dat zo'n wagens enkel weggelegd waren voor mensen met veel geld en veel aanzien en dat zijn nu net eigenschappen die ik mezelf niet toeschrijf", glimlacht hij. "Maar er bestaan zoveel onterechte vooroordelen over Jaguar. Een ervan luidt dat je er maar beter twee auto's van kan hebben: een om mee te rijden, terwijl de ander in panne staat. Dat is natuurlijk onzin."





Precies veertig jaar geleden is het inmiddels, dat Gaston eigenaar werd van zijn eerste Jaguar: een bordeaux Jaguar XJ6 serie 1 uit 1969. "Ik had hem ontdekt bij een autohandel in Niel, waar ik elke dag passeerde op weg naar mijn werk. Iedere keer ik er langskwam, begon het te kriebelen. Maar ik ging ervan uit dat ik zo'n prachtwagen toch niet zou kunnen betalen. Uiteindelijk is het mijn vrouw die de eerste stap heeft gezet. Zonder dat ik ervan wist, is zij bij de handelaar gaan informeren naar de prijs. Niet veel later was de zaak beklonken en was mijn droom werkelijkheid geworden. Ik reed in een échte Jaguar. Zo'n 70.000 Belgische frank heb ik ervoor betaald."





Oudste uit 1963

Het is niet lang bij één exemplaar gebleven. Vandaag heeft hij er liefst een twintigtal in zijn bezit. "Voor alle duidelijkheid: ik heb maar drie Jaguars waar ik effectief mee rijd", zegt Gaston. "De andere zijn bedoeld om te restaureren of om de onderdelen van te gebruiken. In mijn verzameling zitten onder meer een Jaguar X300, een XJ6 serie 2 en een MK10. Die laatste dateert uit 1963 en is daarmee het oudste model dat ik heb. Hoeveel geld ik er doorheen de jaren heen tegenaan heb gesmeten? Dat kan ik echt niet zeggen. Maar ik heb soms wel wat geluk gehad en ben een paar keer op buitenkansjes gestoten."





Heemmuseum

Zondag stelt Gaston een aantal exemplaren uit zijn indrukwekkende wagenpark tentoon in de tuin van heemmuseum Bystervelt. De exporuimte van het museum wordt dan weer ingepalmd door talrijke Jaguarmemorabilia en -hebbedingen, gaande van kleding en petten over wieldoppen, sturen en grilles tot miniatuurmodellen. De tentoonstelling is open van 14 tot 17 uur en is gratis toegankelijk. Wie er zondag niet kan bij zijn, krijgt op zondag 26 augustus nog een herkansing.