"Iedereen kan even een ster zijn" DANSSTUDIO IJVI HAGELSTEIN VIERT 30STE VERJAARDAG MET SHOW BEN CONAERTS

17 april 2018

02u31 0 Schelle Geen Plopsaoptreden, Studio 100-musical of Samson en Gert Kerstshow zonder de dansers van Dansstudio IJvi Hagelstein. Al dertig jaar laat IJvi Hagelstein (55), huischoreografe van Studio 100, haar leerlingen schitteren op de grootste Vlaamse podia. Komend weekend pakken ze uit met een verjaardagsshow in de Koningin Elisabethzaal.

Als er gedanst moet worden bij Samson en Gert, Kabouter Plop, Piet Piraat, K3 of Mega Mindy, zijn de leerlingen van Dansstudio IJvi Hagelstein steevast van de partij. Het is de droom van iedere jonge danser - mogen optreden naast zijn of haar idool - maar de lat ligt erg hoog. Elk optreden is het resultaat van maandenlang hard werken, onder het strenge maar rechtvaardige oog van choreografe IJvi Hagelstein. "Ik ben heel perfectionistisch", zegt ze zelf. "Als iemand ons vraagt om een dansoptreden te verzorgen, wil ik kwaliteit bieden. Dat is waarschijnlijk de reden dat we destijds door Studio 100 zijn opgemerkt."





Amper drie jaar was ze bezig met haar eigen dansstudio - in het Vlaams-Brabantse Wemmel - toen opeens Gert Verhulst, Hans Bourlon en Danny Verbiest over de vloer kwamen. Ze waren op zoek naar dansers voor de optredens van Samson en Gert.





900 leden

"Ze kwamen bij ons terecht na een tip van producent Jan Florizoone", zegt IJvi. "Nadat ze ons aan het werk hadden gezien, waren ze heel enthousiast. Eén jaar later, in 1992, mochten zeven van onze dansertjes optreden met Samson en Gert in het tv-programma 'Margriet aan Zee'.





De samenwerking met Studio 100 verliep zo goed dat de banden nauwer werden aangehaald. In 1997 kreeg de dansschool haar eigen optrekje binnen de gebouwen van Studio 100 in Schelle, waar ze nog steeds gevestigd is. Vandaag telt de dansstudio zo'n 900 leden van 4 tot 58 jaar en is er zowel een recreatieve als een professionele opleiding, de zogenaamde 'Young Artist Academy'. Het is in die laatste waar de voorbije decennia heel wat bekende namen hun eerste stapjes in de dans en zang hebben gezet, zoals K3-zangeres Marthe De Pillecyn, 'Spring'-actrice Daphne Wellens, 'Rox'-actrice Jana Geurts en danser-choreograaf Jeroen Verbruggen.





Om de verjaardag van de dansstudio te vieren, staat er zaterdag en zondag opnieuw een spectaculaire show op de agenda. Onder de noemer 'On Stage 6' zullen niet minder dan 730 leerlingen hun kunsten kunnen tonen. "Iedereen krijgt de kans een ster te zijn."





Tickets zijn te verkrijgen vanaf 20 euro en kunnen besteld worden via de website www.koninginelisabethzaal.be.