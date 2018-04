"Hier is paardenbeul aan het werk" TWEE PAARDEN IN HALF JAAR OP VREEMDE WIJZE OVERLEDEN BEN CONAERTS

12 april 2018

02u52 0 Schelle Er is mogelijk een paardenbeul aan het werk in de omgeving van de Consciencestraat in Schelle. In enkele maanden tijd zijn er twee jonge, kerngezonde paarden op dubieuze wijze overleden. De eigenaars hebben klacht ingediend.

In een weide aan de Consciencestraat zijn in een goed half jaar tijd twee paarden op mysterieuze wijze overleden. Het eerste feit speelde zich af in de zomer van 2017 met een paard van Leon De Decker. "Omdat ik op vakantie vertrok, had ik een vriend gevraagd een oogje in het zeil te houden. Ik was een week weg toen ik van hem een telefoontje kreeg. Hidalgo, mijn appaloosa van amper vier jaar, was opeens overleden. Toen men het paard vond, hing er wat bloed aan zijn neus. Ik begreep het niet, want Hidalgo was kerngezond en tegen alle mogelijke ziektes ingeënt. Ik zat met een heleboel vragen, maar ik kon toen nog niet met zekerheid zeggen of er kwaad opzet in het spel was."





Arabisch volbloed

Eind januari deed zich in diezelfde weide echter een gelijkaardig voorval voor. Chaman, een Arabische volvloed van 2,5 jaar, werd plotseling dood teruggevonden. Ook hier ging het om een kerngezond paard, dat tegen ziekte was ingeënt. "Chaman had op een dag een grote, gapende wonde boven zijn rechteroog", vertelt eigenares Anita. "Ik ben toen meteen naar de apotheker gegaan en heb de wonde ontsmet. Maar een paar dagen later is Chaman bezweken en hebben we hem dood teruggevonden. In de stal vond ik een grote vierkanten klinker terug die men waarschijnlijk heeft gebruikt om het paard toe te takelen."





Klacht bij politie

Na het horen van Anita's verhaal begon bij Leon het kwartje te vallen. Twee jonge, kerngezonde paarden die allebei op een gelijkaardige mysterieuze wijze het leven laten: dat kan geen toeval meer zijn. "Hier is zeker sprake van kwaad opzet", denkt Leon. "Hier is iemand aan het werk geweest die het op onze paarden heeft gemunt. Waar zijn we mee bezig? Deze paarden zijn de oogappels van onze kinderen. Wie doet er nu zoiets?" Leon en Anita hebben gisteren klacht ingediend bij de politie, al is het maar de vraag of ze zoveel maand na datum nog een antwoord zullen krijgen op hun vragen. "We hebben akte genomen van de klacht", zegt woordvoerder Joris Van Camp van de Politiezone Rupel. "Alleen is een groot deel van de materiële bewijslast niet meer voor handen, wat het er zeker niet eenvoudiger op maakt. Bovendien zijn er ons geen gelijkaardige gevallen van plotseling overleden paarden bekend. Maar we zullen de zaak onderzoeken en kijken of er alsnog iets aan het licht kan komen."