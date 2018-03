"Durf experimenteren en op je bek gaan" STUDIO 100 WIL ONDERNEMERSZIN BIJ JONGEREN STIMULEREN BEN CONAERTS

13 maart 2018

02u27 0 Schelle Jongeren aanzetten te ondernemen: dat is het opzet van YOU.LEGEND, een project dat gisteren door Studio 100 werd gelanceerd. "Durf experimenteren, durf doen en durf op je bek gaan", zegt CEO Hans Bourlon. Die boodschap wordt uitgedragen met een website, een boek en lezing langs middelbare scholen.

Iedereen heeft een talent, je moet het alleen ontdekken. Voor veel jongeren tussen de 18 en 24 jaar blijkt dat geen evidente opgave. Om hen op het juiste spoor te brengen, heeft Studio 100 nu het project YOU.LEGEND gelanceerd. Dat is een kompas dat jongeren moet laten ontdekken wat hen drijft en welke richting ze uit willen. Hoe? Met lezingen langs meer dan vijftig Vlaamse middelbare scholen, met een wetenschappelijk onderbouwde online vragenlijst én met een boek dat inspirerende verhalen van vijftien ondernemers bundelt.





Pater

Gisteren werd het project officieel voorgesteld bij Studio 100 in Schelle, in aanwezigheid van onder meer minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en Studio 100-CEO Hans Bourlon."Ik heb zelf op school gezeten bij de jezuïeten in Aalst", vertelt Bourlon. "Er was een pater die ooit tegen mij heeft gezegd: 'Word ondernemer.' Het is in Vlaanderen niet eenvoudig om na je opleiding meteen te ondernemen. Het is veel 'trial and error', zelfs nu nog. Er is geen boek met succesformules. Je moet af en toe je vlag planten op onbekend terrein, maar vallen en opstaan hoort erbij. Je moet durven experimenteren, durven doen en durven op je bek gaan. Zoek naar wat dicht bij je ligt, kom uit je zetel en probeer iets. Zet iets op waar je energie van krijgt, alleen of samen met anderen. Doe het voor jezelf. Ik kan ervan getuigen. Ondernemend zijn, heeft mij als mens tot bloei gebracht. Doe het ook voor de samenleving, want het zijn ondernemende mensen die onze welvaart veilig zullen stellen."





Dolende student

Aan de basis van YOU.LEGEND staat de 23-jarige Jasper Lambrechts, een enthousiaste, maar dolende student uit Hasselt. Hij stapte met zijn verhaal over de zoektocht naar zijn eigen potentieel naar Hans Bourlon en Gert Verhulst en zij besloten samen met enkele andere partners zijn project tot leven te brengen. "Ik heb twee foute studiekeuzes gemaakt en ben dan maar gaan werken in een supermarkt", vertelt hij. "Het is in die periode dat ik eens diep ben gaan nadenken. Waar wilde ik naartoe met mijn leven? Wat waren mijn passies? Van welk soort job droomde ik? Ondertussen studeer ik KMO-management en ben ik nog nooit zo gemotiveerd geweest. De mensen die mij in het leven het meest inspireren, zijn ondernemers. Ik zeg niet dat we allemaal een groot bedrijf moeten beginnen, maar ik geloof wel dat we allemaal moeten nadenken over wat ons motiveert en hoe we dat het best kunnen vertalen in een carrière."





Alle info is te vinden op de website www.youlegend.be.