'Buurderij' houdt openingsfeest 17 mei 2018

Op zondag 20 mei houdt de 'Buurderij' van Schelle haar officiële openingsfeest. Van 14 tot 17 uur kan je op het kerkplein terecht om kennis te maken met de verschillende deelnemende producenten en te proeven van hun producten. Een 'Buurderij' is een soort streekmarkt waar je lekkere kwaliteitsproducten van producenten uit de buurt kan ophalen. Het concept is eenvoudig: je registreert je op het online platform van 'Boeren en Buren', je geeft op voorhand je online bestelling door en komt vervolgens op vrijdagnamiddag naar de 'Buurderij' om je producten af te halen.





Alle info is te vinden op de website www.boerenenburen.be.