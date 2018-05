'Buurderij' brengt lokale producenten samen 04 mei 2018

02u43 0 Schelle De eerste 'Buurderij' van de Rupelstreek gaat vandaag open in Schelle. Voortaan kan je elke vrijdag tussen 16.30 en 18 uur aan het Gildenhuis op het kerkplein terecht om lekkere en lokale producten te kopen, rechtstreeks van bij de producent.

Een 'Buurderij' is een soort streekmarkt waar je lekkere kwaliteitsproducten van producenten uit de buurt kan ophalen. Het concept is eenvoudig: je registreert je op het online platform van 'Boeren en Buren', je geeft op voorhand je online bestelling door en komt vervolgens naar de 'Buurderij' om je producten af te halen. "Een 'Buurderij' maakt het mogelijk kwalitatief voedsel uit de streek te kunnen kopen en mee te bouwen aan een duurzaam inkomen voor de producent. Meer dan 80 procent van de totale aankoopprijs, die hij overigens zelf mag bepalen, gaat immers direct naar hem", zegt initiatiefneemster Magali Perbal.





Op de eerste 'Buurderij', deze namiddag tussen 16.30 en 18 uur aan het kerkplein, nemen een tiental lokale producenten deel. Het gaat onder meer om de Hollebeekhoeve uit Kruibeke, Scoop uit Schelle, Filoes uit Kontich en Puur Natuur uit Melsele. "Niet alles is biologisch, maar we moeten soms afwegingen maken", legt Magali uit. "Ik hecht vooral veel belang aan het sociale aspect. Met de steun van de gemeente wil ik van de 'Buurderij' een ontmoetingsplaats maken waar boeren en consumenten gemoedelijk met elkaar kunnen kennismaken." Info: www.boerenenburen.be. (BCOR)