"Al 30 jaar volle zalen voor KlankKleur" HARMONIEORKEST SCHELLE VIERT JUBILEUMEDITIE VAN KLANK- EN LICHTSPEKTAKEL BEN CONAERTS

02u28 0 HarmonieOrkest Schelle KlankKleur, in 1992. "Van meet af aan was het een succes", aldus voorzitter Johan Van Dyck. Schelle Het Koninklijk HarmonieOrkest van Schelle pakt vrijdag- en zaterdagavond opnieuw uit met KlankKleur. Het jaarlijkse klank- en lichtspektakel is aan zijn dertigste editie toe en op de formule zit nog geen spatje sleet. "Maar iedere editie kan onze laatste zijn", zegt voorzitter Johan Van Dyck (50).

Het HarmonieOrkest heeft de voorbije decennia een flinke weg afgelegd. Van een muziekvereniging die op sterven na dood is tot een bloeiende harmonie die in Vlaanderen meespeelt op topniveau. Minstens een deel van die evolutie is te danken aan KlankKleur, het muziekevenement dat de harmonie intussen al dertig jaar lang organiseert in de sporthal. "In de jaren '80 zat onze vereniging in een enorme dip", vertelt voorzitter Johan Van Dyck.





De Freine Voorzitter Johan Van Dyck.

Risico

"We moesten iets doen, want anders zou onze harmonie uitsterven. Dus hebben we het risico genomen om in 1987, ter gelegenheid van ons 150-jarig bestaan, uit te pakken met een groots jubileumconcert. Dat sloeg zodanig aan dat we daar het jaar nadien mee verder gingen. We doopten het evenement KlankKleur, een verwijzing naar muziek, licht en woord: de drie pijlers van het evenement."





Al van meet af aan was KlankKleur een succes, herinnert Johan zich.





De Freine De opbouw voor het festival in de sporthal is volop bezig.

Trendsetter

"We hebben altijd voor een volle zaal kunnen optreden. Je moet weten: wat we deden, was zeker in die beginperiode ongezien. Met KlankKleur waren wij een echte trendsetter. Het heeft ons op de kaart gezet. Veel muziekverenigingen hebben nadien ons voorbeeld gevolgd. Maar het succes van zo'n evenement valt of staat natuurlijk met je leden. We hebben het geluk veel leden te hebben met de juiste knowhow en met de bereidwilligheid om hier één week te komen meehelpen met de voorbereidingen. Zonder hen kan je iets als KlankKleur gewoon niet bolwerken."





In hun zoektocht naar spektakel hebben de muzikanten meermaals de grenzen van het haalbare afgetast. "Toen de film Jurassic Park uitkwam, hebben we gewerkt rond dinosaurussen", zegt de voorzitter. "Het park hadden we versierd met dinosauruseitjes en met geluidseffecten en in de zaal hadden we aan het plafond een dinosauruspoot gehangen. Tijdens de finale van het concert lieten we de poot over het publiek bewegen. Dat was heel indrukwekkend. Nog gekker was de editie die in het teken stond van de ruimtevaart. We hadden de hele sporthal ingepakt met folie, zodat het publiek precies in een ruimteschip zat. Dat was goed voor één keer, daarna nooit meer." (lacht)





Jazz

Al belooft het vrijdag en zaterdag ook weer straf te worden. De dertigste KlankKleur staat in het teken van honderd jaar jazz en niemand minder dan de Boom Big Band zal de harmonie op het podium komen assisteren. "Iedere keer vragen we ons af hoe we de vorige editie kunnen overtreffen. Elke editie kan in principe de laatste zijn. Maar muziek blijft eindeloos evolueren en al snel is de goesting daar weer om opnieuw groots uit te pakken."





Tickets voor KlankKleur kosten 20 euro en zijn te bestellen via de website www.klankkleur.com.