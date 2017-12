Ziekenhuizen Bornem en Rumst fusioneren ALLE 1.250 WERKNEMERS BLIJVEN AAN BOORD ELS DALEMANS

David Legreve Bart Van Bree (l.) van de Sint-Jozefkliniek in Bornem en Willebroek en Johan Pauwels van het AZ Heilige Familie in Rumst kijken al uit naar de samenwerking. Rumst Het AZ Heilige Familie in Rumst en de Sint-Jozefkliniek, met campussen in Bornem en Willebroek, gaan fusioneren. "Door onze krachten te bundelen, kunnen patiënten uit de regio

blijven genieten van kwaliteitsvolle zorg dicht bij huis. Onze 1.250 medewerkers krijgen de garantie dat iedereen aan boord blijft", zeggen Bart Van Bree en Johan Pauwels.





"Vanaf 1 januari 2018 brengen we onze activiteiten samen onder één juridische structuur: de vzw AZ Rivierenland. Op 1 januari 2019 gaan we nog een stap verder. We dienden namelijk bij de overheid een fusieplan in om vanaf dat moment als erkend ziekenhuis te functioneren", klinkt het.





Nét te klein

"De voorbije jaren werkten onze twee ziekenhuizen al intensief samen, zo beheren we bijvoorbeeld sinds mei 2016 op één locatie een gemeenschappelijk MRI-toestel. We gaan onze krachten nu verder bundelen, omdat we merken dat we elk apart te vaak op onze grenzen botsen. We blijken dan nét te klein voor bijvoorbeeld bepaalde erkenningen, na een fusie hebben we de garantie op voldoende instroom en is ook de aantrekkingskracht voor artsen groter. Met een groter team is er ook meer ruimte om te specialiseren. Samen kunnen we ook onze middelen efficiënter inzetten. De professionele ondersteuning van de zorg is een grote slokop. Zo zou de IT voor het elektronische patiëntendossier ons apart 12 miljoen kosten, door de fusie is dat nog maar 10 miljoen euro. Ook op het sociaal secretariaat en bepaalde verzekeringen kunnen we flink besparen", klinkt het.





Vergrijzing

"Waar we niét op gaan besparen, zijn patiënten en personeel. Onze huidige 1.250 medewerkers krijgen de garantie dat iedereen ook na de fusie aan boord kan blijven. Onze drie campussen blijven bestaan, Rumst en Bornem blijven acute ziekenhuizen met elk een spoeddienst, intensieve zorgen en meer. Het klassieke aanbod blijven we 'dubbel' aanbieden. Bepaalde oncologische behandelingen zullen we, afhankelijk van de infrastructuur, wél enkel in de ene of de andere campus onderbrengen. Onze campus Willebroek, waar nu nog twee afdelingen geriatrie zijn ondergebracht, wordt omgebouwd tot een volwaardig dagziekenhuis voor chirurgie, inwendige geneeskunde én geriatrie. De nodige ondersteunende diensten blijven ook actief, naast een uitgebreide polikliniek. We plannen daarom enkele verbouwingen op campus Willebroek, ook Rumst krijgt er binnen twee jaar een deel nieuwbouw bij. Campus Bornem werd net volledig vernieuwd."





"De vergrijzing neemt op dit moment vooral in Klein-Brabant sterk toe, we verwachten de komende jaren een stijging met wel 50 tot 60 procent. In Willebroek en de Rupelstreek zien we nu een verjonging, maar dit wordt over enkele decennia een tweede grijze golf. Die mensen kunnen zich maar moeilijk naar de grote steden verplaatsen. We zijn ervan overtuigd dat deze fusie de enige manier is om op langere termijn de ziekenhuiszorg voor onze regio te garanderen. Twintig jaar geleden mislukte een poging om onze ziekenhuizen te fusioneren, we zijn blij dat het ons nu wél lukt."