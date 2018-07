Zeven landen genieten mee 24 juli 2018

Net als met de vorige drie edities kunnen zeven andere landen meegenieten van Tomorrowland.





Op zaterdag 28 juli wordt in Malta, Italië, Taiwan, Libanon, Abu Dhabi, Spanje en Mexico namelijk 'UNITE Tomorrowland' georganiseerd. Denk daarbij aan een spetterend feestje dat eveneens tal van bekende artiesten en top-dj's samenbrengt in een magische sfeer.





Dankzij een live satellietverbinding zullen de feestvierders daar bovendien rechtstreeks kunnen meegenieten van de headliners van Tomorrowland in Boom. Zo zullen de dj-sets van Armin Van Buuren en Dimitri Vegas & Like Mike live gestreamd worden.





(BCOR)