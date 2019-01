Winnaars stoeptekenwedstrijd krijgen prijzen Els Dalemans

22 januari 2019

12u03 0 Rumst De gemeente Rumst heeft prijzen uitgereikt aan de winnaars van de stoeptekenwedstrijd. Die wordt jaarlijks georganiseerd naar aanleiding van Wapenstilstand.

“Op 11 november focussen we op het belang van vrede, en traditioneel organiseert onze jeugddienst voor de kinderen in de gemeente ook een stoeptekenwedstrijd rond het thema. Omdat het weer niet altijd even goed is, mogen kinderen die niet op de stoep kunnen krijten ook een tekening aan het raam hangen”, zegt Annelies Geerts.

“Een jury ging ook nu weer een kijkje nemen bij alle deelnemers, en koos er de winnaars uit. Bij de kinderen tot zeven jaar ging de derde plaats naar Thibe Reynders, de tweede plaats naar Jos Van Der Borght en de eerste plaats naar Nora Giglot. Bij de kinderen ouder dan zeven was het brons voor Linne Struyf, het zilver voor Lien Maton en de allermooiste tekening was die van Helena Marckx. Alle winnaars kregen als beloning een bon van een speelgoedwinkel.”