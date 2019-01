Winnaars jaarmarkt-tekenwedstrijd krijgen prijzen Els Dalemans

21 januari 2019

De gemeente Rumst heeft de makers van de mooiste tekeningen rond het thema jaarmarkt in de prijzen gezet.

“Om ook de jongste bezoekertjes te betrekken bij de traditie van onze jaarmarkt, organiseren we telkens een tekenwedstrijd. Het brons ging dit keer naar Annelies Maes, het zilver was voor Noor Schippers en de mooiste tekening die volgens ons de eerste plaats verdiende was die van Pippa Van Olmen. Alle winnaars werden beloond met een waardebon van de speelgoedwinkel.”