Werken aan bufferbekken liggen stil 08 juni 2018

03u01 0 Rumst De werken aan het bufferbekken in de Eikenstraat in Reet (Rumst) liggen stil. "Een buur stelde barsten in zijn gevel vast, en linkt deze aan de graafwerken. We wachten nu het expertiseverslag af" zegt burgemeester Geert Antonio (N-VA).

"Pidpa is dan wel bouwheer van het bufferbekken, maar op het moment dat deze inwoner ons de scheuren meldde, stuurden we vanuit de gemeente meteen een expert ter plaatse. Ik wou immers zo snel mogelijk laten controleren of er geen instortingsgevaar was. Dat bleek niet het geval, maar de man stapte wel naar de rechtbank. Een expert zal de situatie nu grondig komen bestuderen, het wordt afwachten hoeveel tijd de procedure daarna nog in beslag zal nemen", aldus Antonio. "De aannemer is ondertussen ook gestopt met het afwerken van het bufferbekken, om eventuele verdere schade of discussies te vermijden. Dit is spijtig, want de aannemer zat voor op zijn werk."





Dorpsfeesten

"Hij hoopte zelfs de volledige werf van de weg- en rioleringswerken in het Reetse dorpscentrum- af te werken tegen de Dorpsfeesten tijdens het laatste weekend van juni. Bovenop het bufferbekken wordt een parking gecreëerd voor 40 wagens, die parkeerplaatsen kunnen we in ons centrum zéér goed gebruiken. Gelukkig kan de rijbaan wél worden afgewerkt. De toplaag asfalt werd donderdag gegoten, vandaag vrijdag volgt de belijning en volgende week kan de straat weer open voor het verkeer. De officiële opening plannen we op 24 juni."





