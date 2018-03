Werk Tomorrowland-kunstenares gestolen 12 maart 2018

Onbekenden hebben een werk gestolen van Tomorrowland-kunstenares Monique Hertleer. Zij stelt haar kunstwerken - schilderijen op de zeilen van Tomorrowland-tentjes - op dit moment tentoon in het algemeen ziekenhuis Heilige Familie in Reet. "Zaterdag merkte ik op dat een van mijn 24 werken verdwenen was. Zij hangen verspreid over de gangen en wachtkamers van het ziekenhuis. Het gestolen goed is een kleiner werkje van 35 op 35 centimeter groot. Dat stop je natuurlijk makkelijk weg in een grote tas", zegt Hertleer.





"Op het kunstwerk staat een vlinder afgebeeld in graffiti en er was de bekende bronzen sleutel van Tomorrowland op geschilderd. We vragen iedereen om een oogje in het zeil te houden, mocht de dader het schilderij bijvoorbeeld aanbieden op een website. Mijn andere werken kregen intussen een bijkomende bevestiging aan de muur als extra beveiliging." (EDT)