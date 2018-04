VSV zet 'Beloofd!'-flitscamera's in 18 april 2018

Eén dag voor de geplande grote Europese flitsmarathon stelde de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) dinsdag een eigen, uniek exemplaar voor in Rumst.





"We bouwden een verplaatsbare BELOOFD!-flitspaal met ingebouwd fototoestel en printer. In tegenstelling tot een klassieke flitspaal is het toestel niet bedoeld om snelheidsduivels te betrappen, maar om bestuurders te belonen die beloven zich aan de snelheidsregels te houden. Wie voor de flitspaal staat en belooft om niet te snel te rijden, krijgt een persoonlijke BELOOFD!-fotokaart mee naar huis", zegt VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer.





"We gingen van start in Waarloos (Rumst), waar we de hulp kregen van bekende gezichten Filip Peeters en Wim Lybaert. Zij moedigden, vermomd als politie-agenten, de bestuurders aan om te beloven niet te snel te rijden. De komende dagen vind je onze flitspaal in Hofstade/Zemst (18 april), Sint-Niklaas (21 april), Mechelen (22 april), Oostende (28 april) en Genk (5 mei). We sluiten zo mooi aan bij de Europese Flitsmarathon, die de duidelijke boodschap geeft dat te snel rijden echt niet kan. Met de BELOOFD!-campagne stimuleren we bestuurders bovenop om hun gedrag aan te passen. Zo combineren we sensibilisering en handhaving, die tenslotte allebei hetzelfde doel hebben: minder slachtoffers in het verkeer." (EDT)