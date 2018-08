Verelst lanceert webapp voor bouwers 22 augustus 2018

Verelst Woningbouw in Rumst heeft een webapp gelanceerd die gebruikers moet helpen bij het bouwen van hun droomhuis.

STAPP20 zorgt voor meer duidelijkheid tijdens het bouwproces.





Elke stap van het proces wordt uitvoerig toegelicht en er wordt vermeld wie er verantwoordelijk is. "Deze webapp begeleidt onze klanten in 20 stappen tijdens hun bouwproces. Bij elke stap leggen we uit wat er gebeurt en welke actie er daarop moet volgen. Transparante informatie en begeleiding aanreiken vinden we logisch. Vele klanten bouwen immers voor de eerste keer en we kunnen niet van iedereen verwachten dat ze precies weten welke gevolgen een bepaalde keuze heeft, aldus CEO van de Groep Verelst Kurt Geens. Wie op het punt staat te (ver)bouwen, weet dus bij deze wat doen.





(WVK)