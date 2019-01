Vandalen slaan mogelijk 150 jaar oude beelden kerststal stuk Wannes Vansina

02 januari 2019

12u42

Bron: Eigen berichtgeving - ATV 0 Rumst De decenniaoude kerststal op de Markt van Rumst zal nooit meer zijn zoals hij geweest is. Vandalen sloegen in de nacht van oud op nieuw het merendeel van de mogelijk 150 jaar oude beelden aan gruzelementen.

Deze voormiddag braken de oud-scouts van de 29ste Sint Pieter de kerststal die ze elk jaar in elkaar sjorren weer af. De stemming was minder vrolijk dan anders. Vandalen richtten in de stal een waar slagveld aan. “Enkel Jozef bleef gespaard. Maria werd onthoofd maar valt nog te herstellen. Dat is niet het geval voor de herders en de schapen waarvan niet meer dan gruis overblijft”, zegt Wilfried Van den Eede van de parochie, die eigenaar is van de beelden. De plaasteren beelden zijn onvervangbaar.

“Heel zeker weten we dat niet, maar mogelijk dateren ze nog uit de tijd dat de kerk werd herbouwd. Dat is 150 jaar geleden. Heel heel spijtig.” De kerststal, die beschermd was door hekken, was overigens niet het enige doelwit van de vandalen. Ze trokken een spoor van vernieling. Kerstversiering werd vernield, verkeersborden uitgetrokken, een brommer beschadigd. De politie voert een onderzoek naar de daders. “Ik hoop dat de politie de daders kan vinden, al geeft dat ons de beelden niet terug”, besluit Van den Eede.