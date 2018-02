Vandalen maken ritje met lijnbus VOORVAL ROEPT VRAGEN OP OVER BEVEILIGING STELPLAATSEN WANNES VANSINA

05 februari 2018

02u30 0 Rumst Twee vandalen hebben zaterdagnacht een bus gestolen van de stelplaats van De Lijn in Rumst. Verder dan een paar honderd meter raakten ze echter niet. Op de stelplaats beschadigden ze ook verschillende andere bussen. Het voorval roept vragen op over de beveiliging van de stelplaats.

"Een buurtbewoner had een bus zonder chauffeur zien staan in de Steenberghoekstraat, net om de hoek dus. We weten dat het om twee daders gaat, mogelijk fuifgangers. We hebben de camerabeelden alvast opgevraagd", zegt woordvoerder van de politiezone Rupel Veronique Wegge.





Schade

Volgens woordvoerder van De Lijn Astrid Hulhoven raakte de bus geen tweehonderd meter ver en eindigde ze dwars over de weg. "Het is niet zo makkelijk om met een bus te rijden", verklaart ze. "Het was dus een korte rit voor de joyriders, maar met grote gevolgen. De bus is zwaar beschadigd geraakt, er ontbrak zelfs een deur. Op de stelplaats zelf zijn de daders ook nog eens tegen drie andere bussen gereden, met heel wat blikschade tot gevolg."





De stelplaats is niet afgesloten, maar de bussen zijn wel beveiligd. Het is dan ook een raadsel voor De Lijn hoe de vandalen erin geslaagd zijn een bus aan de praat te krijgen. "Ze raakten binnen door bruut geweld te gebruiken, maar om de motor te starten, moet je een combinatie van knoppen indrukken. Vreemd dat hen dat gelukt is. Ofwel wisten ze de combinatie ofwel hebben ze veel geluk gehad", meent de woordvoerster. Het vandalisme had geen gevolgen voor de reizigers. De chauffeurs konden gisteren uitrijden met vier reservebussen die vanuit de stelplaats in Mechelen werden overgebracht.





Beveiliging

Het vandalisme roept echter wel vragen op over de beveiliging van de stelplaatsen. ACV-secretaris Jo Van der Herten is alvast verbaasd dat dergelijke voorvallen niet vaker gebeuren. "Stelplaatsen zijn vaak eenvoudig te betreden en camerabewaking is er vaak niet."





Volgens Van der Herten werden in Rumst onlangs al eens jongeren betrapt toen ze waren binnengedrongen in een bus. Ook Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) vindt dat de stelplaatsen van De Lijn beter beveiligd moeten worden. Hij stelt onder andere slagbomen en automatische poorten voor.





Volgens Hulhoven wordt gewerkt aan een betere beveiliging. "In het kader van de terreurdreiging waren we sowieso al onze zeventig stelplaatsen aan het bekijken op vlak van veiligheid."





Uit gegevens van minister Ben Weyts blijkt dat de voorbije jaren al verschillende keren een lijnbus oneigenlijk werd gebruikt. In 2016 door een eigen medewerker, in 2014 en 2017 door vreemden.