Truckers zien elf illegalen uit vrachtwagen springen 15 februari 2018

02u40 0 Rumst De politiezone Rupel heeft gistermorgen 7 illegalen opgepakt. Zij sprongen omstreeks 8 uur uit een vrachtwagen.Er zijn nog 4 asielzoekers spoorloos.

De vrachtwagen was op weg naar het transportbedrijf ODTH in de Doelhaagstraat toen het incident zich voordeed. De twee aanwezige truckers deden de laadruimte open en plots sprongen er elf mannen uit de oplegger. De lokale politie werd op de hoogte gebracht en kwam ter plaatse. "Zeven mensen werden meteen gevonden en meegenomen naar het politiekantoor", meldt de lokale politiezone. Naar de andere illegalen werd nog een hele voormiddag gezocht, zonder succes. De zeven mensen zouden afkomstig zijn uit Eritrea. Allen verkeerden nog in een goede gezondheid. Ze kregen verdere hulp in het politiekantoor.





Mensenhandelaars

"We onderzoeken nu onder meer verder of de mensen het slachtoffer werden van mogelijke mensenhandelaars", gaat de politie verder. Na hun verhoor werden ze opgevangen door de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Zij zullen nu moeten beslissen over het lot van de aangetroffen illegalen. Mogelijk worden ze opnieuw uitgewezen naar hun thuisland. Waar de mensen in de vrachtwagen zijn gekropen, is nog niet duidelijk. Mogelijk waren ze onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. (TVDZM)