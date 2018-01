Tot 9 februari werken in 's Herenbaan 02u44 0

Drinkwatermaatschappij Pidpa start volgende week maandag met onderhoudswerken aan de waterleiding in de 's Herenbaan, ter hoogte van de Beukenlaan en voetweg 32. Ter hoogte van de Beukenlaan wordt de rijbaan tijdelijk versmald, voetweg 32 wordt afgesloten en er zal geen verkeer mogelijk zijn van en naar de Beukenlaan. Tijdelijke lichten laten het gemotoriseerd verkeer beurtelings voorbij de werfzone rijden. Het verkeer van de Beukenlaan moet omrijden. Fietsers en voetgangers krijgen in de 's Herenbaan een alternatief voet- en fietspad dat hen langs de werfzone leidt. De omleiding voor voetweg 32 loopt via de Predikherenhoevestraat. De werken duren tot en met 9 februari. (BCOR)