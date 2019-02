Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Haardorst Els Dalemans

06 februari 2019

Haardorst in Rumst wordt tijdelijk een enkelrichtingstraat, en dit met de rijrichting naar de Statiestraat toe. De gemeente Rumst voert dit tijdelijk eenrichtingsverkeer in vanaf 7 februari naar aanleiding van de werken in de Molenbergstraat en de Tuinwijk.

“De werken aan de nutsleidingen op het kruispunt Steenberghoekstraat–Hollebeekstraat–Molenbergstraat–Tuinwijk gingen enkele weken geleden van start. De maatschappijen zijn er leidingen aan het aanleggen en vernieuwen. Hiervoor wordt het plaatselijk verkeer samen met de bussen van De Lijn omgeleid via de Molenbergstraat, Statiestraat, Peperstraat en Kerkstraat”, klinkt het.

“We plaatsten in Haardorst nog eens bijkomende verkeerssignalisatie, om aan te geven dat hier echt wel énkel plaatselijk verkeer is toegelaten. Maar die signalisatie wordt te vaak genegeerd, en dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties die we willen vermijden. Daarom maken we van de Haardorst tijdelijk een enkelrichtingstraat, en dit in de richting van de Statiestraat. De tijdelijke verkeerssituatie gaat in vanaf 7 februari en loopt tot het einde van de werken. Als de weergoden ons gunstig gezind zijn, is de klus geklaard tegen 22 februari.”