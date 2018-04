Tiende editie Chapeauquiz 26 april 2018

De bekende Boomse quizploeg Chapeau organiseert op vrijdag 27 april de tiende editie van haar Chapeauquiz. De quiz vindt plaats om 20 uur in zaal Gildenhuis in Reet en is bedoeld voor zowel gelegenheidsploegen als doorwinterde quizzers. Ploegen kunnen deelnemen met maximaal vijf leden en betalen 15 euro per team. Inschrijven kan via berniecresens@telenet.be of tel. 0479 20 00 20. (BCOR)