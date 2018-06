Straat dicht na verzakking 06 juni 2018

02u46 0

De Hoge Meentochtstraat in Rumst is 2 dagen afgesloten voor het verkeer. Drinkwatermaatschappij Pidpa voert er morgen en vrijdag noodzakelijke werken uit ter hoogte van Hoge Meentochtstraat 43. Door een probleem in de riolering kwam daar een verzakking in de rijweg. Het fietspad blijft wel bereikbaar, dus voetgangers en fietsers hebben doorgang. De omleiding voor wagens loopt via de Tuinwijk. Ook de bussen van De Lijn volgen een omleidingsroute. (EDT)