Sint Cecilia organiseert Palingfestijn 24 augustus 2018

De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia van Reet bij Rumst organiseert op zondag 2 september de intussen negentiende editie van het palingfestijn. "Ons evenement vindt plaats in het Gildenhuis in de Eikenstraat, en gaat van start om 11.30 uur. Tot 18.30 uur is iedereen welkom voor een portie paling op Mariekerkse wijze, voor wie geen liefhebber is van deze lekkernij serveren we ook vol-au-vent", zegt voorzitter André Gielis. "Wie geen tijd heeft om bij ons te komen eten, kan heel makkelijk afhaalporties komen kopen om er later thuis van te genieten." (EDT)