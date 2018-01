S-Plus zet winnaars kaarttornooi in de bloemetjes 02u29 0 Foto Els Dalemans

S-Plus heeft de winnaars van het jaarlijkse herfstkaarttornooi in de bloemetjes gezet. Dat tornooi werd afgesloten met exact dezelfde winnaar als in 2016: Stefaan Wouters won opnieuw het goud.





Stefaan haalde het maar nipt van François Deckers, Augustijn Buelens, Florent Wouters, Walter De Pauw en Glenn Wouters.





Het herfstkaartornooi van S-Plus heet voortaan het tornooi 'Beker Christine Jacobs', omdat het gemeenteraadslid al vele jaren de kaartclub sponsort en de beker voor de eindlaureaat schenkt.





Het nieuwe kaarttornooi start vandaag in het Volkshuis van Rumst, inschrijven kan vanaf 13.30 uur en ook niet-leden van S-Plus mogen meekaarten.





(EDT)