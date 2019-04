Rumst zoekt kunstenaars voor 'Project Paard’ Els Dalemans

09 april 2019

13u41 0 Rumst De Rumstse cultuurdienst gaat op zoek naar kunstenaars die een werk willen maken voor ‘Project Paard’. “Alle niveaus, leeftijden, technieken en materialen zijn toegelaten. Met het resultaat stellen we een unieke expo samen”, zegt c ultuurbeleidscoördinator Jef De Clerck.

“Project Paard werd eerder al in onze buurgemeente Boom georganiseerd door Café des Artistes. Wij vonden het concept prachtig en lanceren daarom ook een oproep in Rumst. De opdracht is eenvoudig: maak een werk met een paard als onderwerp. De kunstwerken mogen in kleur of zwart-wit gemaakt worden, en alle technieken en materialen zijn toegelaten: tekenen, schilderen met olie-, water- of acrylverf, collages, foto’s, grafiek, papier, karton, stof, ijzer, mozaïek...”

“Om van de werken één mooi geheel te maken, gaan we voor panelen en doeken met hetzelfde formaat: 50 cm breed en 70 cm hoog. De horizonlijn of grondlijn moet te zien zijn en op exact 25 cm hoogte liggen. Als we alle werken mooi naast elkaar hangen, loopt deze lijn volledig door. Het onderwerp is één of meerdere paarden, verder is de kunstenaar volledig vrij: het dier mag op alle mogelijke manieren in beeld gebracht worden, zo herkenbaar of abstract als de kunstenaar zelf wil.”

“Wie wil deelnemen aan ‘Project Paard’, moet voor 1 september 2019 het deelnameformulier invullen op www.rumst.be. Het werk zelf moet klaar zijn voor 3 november, kunstenaars bezorgen ons voor die datum een foto van het kunstwerk via cultuur@rumst.be. Het resultaat van ‘Project Paard’ tonen we op een groepsexpo in het gemeentehuis van Rumst van 15 november tot 13 december.”

Wie vragen heeft over ‘Project Paard’ kan contact opnemen met Jef De Clerck via cultuur@rumst.be.