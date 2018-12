Rumst viert sportkampioenen Els Dalemans

04 december 2018

14u26 0 Rumst De gemeente Rumst heeft de inwoners en clubs, die in het seizoen september 2017-2018 een kampioenstitel behaalden, gehuldigd voor hun inzet en prestaties.

Kobe en Rika Van Gompel behaalden allebei een provinciale titel in het skeeleren. Chris Eysackers werd Belgisch kampioen op de 800m in de categorie 55+, atleet Joren Rypens vestigde een nieuw persoonlijk, clubrecord en provinciaal record op de 60 meter indoor, en behaalde ook op de 150 meter sprint de provinciale titel. Ook de 2 Rumstse gymnasten Mirte Bergmans en Seppe Beyens kaapten meerdere prijzen weg. Judoka Selina Delen zette het afgelopen seizoen weer verschillende topprestaties neer en werd hierdoor opgenomen in de selectie voor de nationale ploeg. Senne Wyns moest afhaken voor het BK door een blessure, maar nam toch deel aan het WK Kazaks worstelen en behaalde er brons.

Bij de Rumstse ploegen speelde het reserve-elftal van Reet S.K. Kampioen, ook de U9 bemachtigde een titel. Badmintonclub De Klamp wist meerdere kampioenstitels in de wacht te slepen, zowel bij de dames, heren als in de gemengde competitie. Tafeltennisclub Den Beempd tot slot draait nog maar enkele jaren mee in de competitie, maar wist knap te scoren in de vierde afdeling.