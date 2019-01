Rumst schrapt vuilniszakken en kiest voor diftar Els Dalemans

08 januari 2019

17u03 0 Rumst Het nieuwe schepencollege van Rumst wil het gebruik van vuilniszakken vervangen door het ‘diftar’-systeem. “Diftar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’ en wil zeggen dat de vervuiler betaalt voor hetgeen hij aanbiedt. Op die manier worden de afvalverwerkingskosten eerlijker verdeeld”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

“Bij diftar wordt niet meer met de klassieke vuilniszakken gewerkt, maar met vuilniscontainers die leeggemaakt en meteen gewogen worden. De vervuiler betaalt dus afhankelijk van het aangeboden gewicht. We bekijken samen met de intergemeentelijke vereniging verantwoordelijk voor onze afvalophaling Igean hoe we het systeem concreet zullen uitwerken en wanneer het mogelijk is om dit in Rumst te introduceren. We beseffen dat deze verandering bij vele inwoners vragen zal oproepen, maar zijn ervan overtuigd dat dit de meest eerlijke manier van afvalophaling is. Het diftar-systeem werd al in verschillende buurgemeenten ingevoerd, en we zijn ervan overtuigd dat op termijn iedereen zal omschakelen.”

“We trekken het principe van ‘de vervuiler betaalt’ ook verder door. Zo gaan we bepaalde belastingen bekijken, en bijvoorbeeld bij bedrijven niet zozeer per oppervlakte rekenen maar wel volgens de aard van de -al dan niet vervuilende- activiteiten.”