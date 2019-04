Rumst organiseert rondleiding op site archeologische opgravingen Els Dalemans

12 april 2019

14u58 0 Rumst De gemeente Rumst organiseert een rondleiding op de site van de archeologische opgravingen. Bij graafwerken op de hoek van de Markt en de Kerkstraat werd net een middeleeuwse burcht gevonden. “Volgende week beslissen we of we de site bewaren of niet”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

De vondst van de middeleeuwse burcht in Rumst zorgt voor een dilemma. Voor Erfgoed Vlaanderen is de site niet waardevol genoeg, maar voor het lokale gemeentebestuur wel. Rumst moet nu zelf beslissen of de site wordt bewaard en opengesteld of niet. De site bewaren en uitbouwen tot toeristische trekpleister kost handenvol geld. Bij de keuze voor de tweede optie verdwijnt de burcht echter onder een sociaal woonproject.

“We hebben nog geen knopen doorgehakt, het dossier wordt volgende week grondig bekeken op het schepencollege. Maar welke beslissing we ook nemen: we merken nu al dat het dossier enorm leeft bij onze inwoners. Velen gingen al eens een kijkje nemen op de site, en daarom willen we ook graag een echte rondleiding organiseren”, aldus Callaerts.

Het bezoek staat gepland op zaterdag 20 april om 15 uur. Een archeoloog van het Agentschap Onroerend Erfgoed zal aan de geïnteresseerden een toelichting geven over het onderzoek en de vondsten. Wie aanwezig wil zijn, kan zich inschrijven via het e-loket van www.rumst.be.