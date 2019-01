Rumst neemt maatregelen in strijd tegen zwaar verkeer Els Dalemans

10 januari 2019

12u24 0 Rumst De invoering van een zone 30 in de dorpscentra, de aanleg van de ‘industrieweg’ en nieuw overleg met de hogere overheid. Met deze maatregelen wil het nieuwe schepencollege van Rumst verder strijden tegen de overlast die het vele en vaak zware verkeer in de gemeente veroorzaakt.

Rumst kreunt al jaren onder een te hoge verkeersdruk. Door de ligging tussen de A12 en E19 en een heleboel industriezones in de buurt, denderden er dagelijks duizenden wagens en vrachtwagens door de woonstraten.

“We hebben de voorbije jaren geprobeerd om zelf de ideale route te zoeken voor een nieuw aan te leggen weg voor het vrachtverkeer. Maar het dossier is te complex geworden, we moeten het aanpakken samen met de buurgemeenten en via de hogere overheid”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

“Het is immers zinloos om oplossingen te zoeken, terwijl onze buurgemeenten bijkomende industriegebieden creëren en hun zwaar verkeer over onze wegen sturen. We gaan daarom met de Vlaamse overheid een intensieve dialoog opstarten om knopen door te hakken in het dossier van de nieuwe ontsluitingsweg én dat van de doortrekking van de Expresweg in Reet.”

“Die doortrekking is beslist beleid, we zullen ons daarom volop focussen op zo veel mogelijk minderhindermaatregelen voor de omwonenden -waaronder de nodige geluidsschermen- en een ongelijkvloerse kruising voor fietsers. AWV (Administratie Wegen en Verkeer) is op dit moment de plannen aan het hertekenen, en houdt daarbij rekening met onze vragen en opmerkingen. Ook de nodige onteigeningsprocedures voor de aanleg zijn aan de gang.”

“In afwachting van bovenstaande dossiers gaan we zelf de doortrekking van de Industrieweg tussen de Doelhaagstraat en de rotonde in de Hollebeekstraat realiseren. Die ‘missing link’ moet de mobiliteitsdruk al verminderen in de Tuinwijk”, aldus Callaerts.

“In onze dorpskernen plannen we ook de invoering van een zone 30, in Rumst wordt deze ingreep gekoppeld aan de heraanleg van de centrumstraten. Verder focussen we op meer veilige, afgescheiden fietspaden en aansluitingen op de bestaande fiets-o-strades. Zo krijgen we hopelijk meer mensen op de fiets, en vinden we eindelijk weer een juiste balans tussen een vlotte verkeersdoorstroming en voldoende veiligheid voor onze zwakke weggebruikers.”