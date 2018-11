Rumst herdenkt Wapenstilstand met weekend vol activiteiten Els Dalemans

08 november 2018

17u23 0

De gemeente Rumst organiseert op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 november verschillende activiteiten om het einde van de Eerste Wereldoorlog, exact 100 jaar geleden, te herdenken.

“Het gemeentebestuur en verschillende Rumstse verenigingen werkten samen om dit eerbetoon te brengen aan de oorlogsstrijders en -slachtoffers. Tijdens het herdenkingsweekend stelt ‘De Kunstkamer 13’ in het gemeentehuis schilderijen tentoon in het thema van de herdenking. In de inkomhal zal de ‘Poort van de Vrede’ te zien zijn, een bijzondere installatie met maar liefst 1918 papieren klaprozen. Deze werden gemaakt door kunstenares Jasmine Sellier samen met leerlingen van de Rumstse scholen en de bewoners van onze woonzorgcentra. De expo opent de deuren op vrijdag 9 november, en kan bezocht worden tot en met 4 januari 2019.”

“Op zaterdag 10 november focussen we op de kinderen: zij worden bij de herdenking betrokken via de jaarlijkse stoeptekenwedstrijd. Kinderen tot 12 jaar kunnen voor 14 uur een stoeptekening maken in het kader van vrede. Als het regent, hangen ze een tekening aan het raam. Vanaf 14 uur komt een jury langs om de tekeningen te bekijken. Al dat moois kan ook bewonderd worden tijdens de herdenkingswandeling, die georganiseerd wordt door de sportraad. De wandelaars vertrekken om 13.30 uur in het chalet van de Kleitrappers in de Korte Veerstraat. Een gids van heemkring Rumesta vertelt onderweg het verhaal over de WOI in onze deelgemeente Terhagen. In de Sint Pieterskerk in Rumst vind je op zaterdag 10 en zondag 11 november -telkens van 14 tot 18 uur- een gratis tentoonstelling rond ‘de Groote Oorlog’. Voor deze expo bundelden verschillende Rumstse verenigingen hun krachten.”

“Op Wapenstilstand zelf vindt om 17.30 uur het plechtige herdenkingsmoment plaats: dan start onze lichtjestocht naast de Sint-Pieterskerk in Rumst. Iedereen krijgt ter plaatse een noveenkaars om mee te dragen tijdens de optocht. De optocht is niet te lang, zodat ook kinderen kunnen deelnemen. Na de plechtigheid geeft de Koninklijke Katholieke Verbroedering om 19 uur een groots herdenkingsconcert in de Sint Pieterskerk, aangevuld met verhalen rond de Groote Oorlog.”

Ook na Wapenstilstand staan er nog activiteiten op de agenda: op 16 en 17 november voert het theatergezelschap ‘Wuivend Riet’ de toneelvoorstelling ‘Les Poilus’ op in de gemeentelijke basisschool Eikenlaar. Op zondag 18 november brengt auteur Pieter Serrien in de Lazaruskapel een lezing over ‘De laatste 24 uur van de Eerste Wereldoorlog’.