Rumesta giet geschiedenis van Terhagen in boekvorm Els Dalemans

30 november 2018

15u42 0 Rumst Over de geschiedenis van Rumst en Reet bestonden al boeken, een exemplaar over Terhagen ontbrak nog in het rijtje. Tot nu, want de geschiedkundige kring Rumesta werkte de voorbije 3 jaar aan ‘Ter Haghe werd Terhagen’. Dat boek vertelt over de geschiedenis van het dorp vanaf de Romeinse tijd (1339) tot aan de gemeentefusies in 1976.

“We konden vanuit Rumesta ooit een boek aankopen uit 1697, dat nog in heel goede staat was en waar we al heel wat informatie konden uithalen. Met dat boek als basis zijn we verder beginnen graven, zowel in ons eigen archief als in dat van de gemeente Rumst”, zegt Jan Goossens van Rumesta. “We hebben zo nog heel wat nieuwe zaken ontdekt, die ook onze medewerkers verrasten. Zo vonden we bijvoorbeeld plannen uit de jaren 1920-1930 om in Terhagen een gigantisch sportcomplex te bouwen: met basketpleinen, een voetbalplein, zelfs een zwembad met olympische afmetingen... Waarschijnlijk was er nooit genoeg geld om die plannen ook echt te realiseren, maar ze waren wél al heel gedetailleerd uitgewerkt. Het resultaat van al ons speurwerk is een heel toegankelijk boek geworden, geschikt voor iedereen met interesse in de geschiedenis van het dorp.”

‘Ter Haghe werd Terhagen’ is te koop in de verschillende krantenwinkels van Reet, Rumst en Terhagen, en kan ook besteld worden via rumesta@telenet.be.