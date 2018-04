Provincie weigert vergunning windmolens langs E19 13 april 2018

De provincie Antwerpen heeft de omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee windturbines langs de E19 op het grondgebied van Kontich en Reet geweigerd. Het dossier dat werd ingediend door de firma W-Kracht uit Zedelgem, een private ontwikkelaar van windturbineprojecten, kreeg eerder al een njet van de twee gemeentebesturen.





De beslissing viel gisteren tijdens de zitting van de dienst omgevingsvergunning van het provinciebestuur. Bij buurtcomité 'Geen windmolens E19' spreken ze van goed nieuws. "Maar dit is nog maar de eerste veldslag die we winnen. W-Kracht kan in beroep gaan bij bij Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V). Weigert zij het dossier goed te keuren, dan is er nog altijd de Raad voor Vergunningsbetwistingen", zegt Frans Baes van 'Geen windmolens E19'. "De motivatie van de provincie volgt nog, maar ik heb begrepen dat het vooral moeite had met de plaatsing van de twee windmolens. Het zijn constructies van 150 meter hoog, die volgens de plannen op 80 en 90 meter van de openbare weg zouden komen."





W-Kracht had enkele jaren geleden zijn zinnen gezet op de bouw van vier windmolens in de Varenbroekstraat in Reet en Kontich, de deputatie van de provincie Antwerpen keurde toen het dossier wél goed. "Hoe het deze keer zal aflopen, valt nog af te wachten. Wij zullen ons in ieder geval blijven verzetten tegen de komst van de windmolens." W-Kracht zelf heeft nog geen officiële bevestiging van de provincie ontvangen. "Als blijkt dat de provincie onze aanvraag heeft geweigerd, dan gaan wij in beroep." (AVH)