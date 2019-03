Provincie en gemeente stellen ontwerp Kleiputten voor, actiegroepen blijven protesteren

Els Dalemans

13 maart 2019

20u07 0 Rumst De provincie Antwerpen en gemeente Rumst toonden woensdag het eerste ontwerp voor de Kleiputten in Terhagen aan het grote publiek. “Na een hoognodige sanering creëren we een gezond natuurgebied met ruimte voor wandelaars en fietsers”, klinkt het. Maar de actiegroepen zijn het niet eens met die plannen: “Men plant hier de grootste boskap van Vlaanderen!”

De kleiputten van Terhagen werden lang gebruikt als asbeststort en huisvuilstort, daarna nam de natuur het over. “Toen we in 2012 op zoek gingen naar een nieuwe bestemming voor het gebied, kregen we van OVAM te horen dat het dringend gesaneerd moest worden. In 2016 diende zich plots een grote kans aan: uit de tunnels van de Oosterweelverbinding komt heel wat grond vrij”, zeggen gedeputeerden Luk Lemmens en Ludwig Caluwé.

“Wij kunnen die grond via het water naar Rumst vervoeren -zodat er geen enkele vrachtwagen de weg op moet- en hiermee de vervuilde Kleiputten bedekken. Daarna richten we het gebied in als groenzone met ruimte voor zachte recreatie. We hebben samen met de inwoners tijdens verschillende ontwerpworkshops gezocht naar de beste invulling. Met alle voorstellen werd één ontwerp samengesteld, waarmee we nu terug naar de inwoners trekken.”

“De Kleiputten krijgen in dit ontwerp groenzones op verschillende niveaus, wandel- en fietspaden, een uitkijkpunt over de streek, een vallei met een beek, een bloemenweide, een speelhelling, een rietmoeras en een pak nieuwe bomen. Een zone voor motorcross komt er niét, ook voor de Tomorrowland-camping is hier geen plaats.”

“We willen zo snel mogelijk de nodige vergunningen aanvragen, om vanaf 2020 met de voorbereidende werken te starten. Vanaf 2021 volgt een gefaseerde ontbossing van het gebied, zodat het asbest- en huisvuilstort al kunnen worden geïsoleerd. Daarna staat de grondaanvoer op de planning, vanaf 2022 begint de herbebossing. Over 8 jaar moet het project afgewerkt zijn.”

Maar die timing zien de actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ en PVDA niet zitten. Zij voerden ook woensdag weer actie bij de voorstelling van het ontwerp, en zullen dat blijven doen. “Men moet enkel het asbest- en huisvuilstort -samen 10ha groot- saneren. Nu wil men echter een gebied van 35ha ontbossen. Daar kunnen wij niet akkoord mee gaan”, klinkt het. “De Kleiputten zijn op dit moment het grootste met ontbossing bedreigde gebied in vlaanderen, met een zeer waardevolle natuur. We zullen dan ook tijdens de openbare onderzoeken zo veel mogelijk bezwaren verzamelen, om dit project een halt toe te roepen.”

“Deze actievoerders hebben het mis”, reageren de gedeputeerden. “De vervuiling heeft zich al uitgebreid naar de zones rondom de storten. Bovendien kan je niet enkel de storten saneren, dan zou je twee gigantische heuvels creëren in een verder vlak gebied. Wij willen de Kleiputten volledig opwaarderen, zodat het één mooi geheel wordt: een gezond natuurgebied waar iedereen van kan genieten.”