Project ‘Iedereen mee!’ laat inwoners meewerken aan toekomst Rumst Els Dalemans

05 april 2019

09u46 0 Rumst De gemeente Rumst lanceert het project ‘Iedereen mee’, met als doel inwoners te laten nadenken over en meewerken aan de toekomst van de gemeente. Een eerste activiteit is de ‘Iedereen mee!’-avond op woensdag 24 april.

“Tijdens die brainstormavond komen onze dorpsgenoten te weten hoe ze concreet mee kunnen denken of dingen doen in Rumst. We leggen uit rond welke thema’s er kan gewerkt worden, en hoe inwoners de komende zes jaar betrokken kunnen worden bij het bestuur. We vinden het immers belangrijk om samen met onze mensen te werken aan initiatieven die voor ons allemaal voor een fijne woon-, leef- en werkomgeving moeten zorgen.”

De ‘Iedereen mee!’-avond start op woensdag 24 april om 20 uur, inschrijven kan via het e-loket op de website van de gemeente: www.rumst.be. Daar vind je binnenkort ook het volledige programma van de brainstormavond, met de verschillende workshops en thema’s. De avond wordt afgesloten met een receptie met streekproducten.