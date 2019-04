Premie van 15.000 euro voor wie verdwijning van Jelle opheldert Patrick Lefelon

09 april 2019

20u38 0 Rumst De Belgische en Nederlandse politie zoeken tips die kunnen leiden naar de vermiste Belg Jelle Leemans. Ze doen daarom een oproep in het VTM-opsporingsprogramma Faroek Live én in het Nederlandse ‘Opsporing Verzocht’, een primeur. De gouden tip die naar Leemans leidt levert 15.000 euro op.

Jelle Leemans uit Rumst is al sinds 2013 vermist. Speurders gaan ervan uit dat hij vermoord is na een mislukte drugsdeal. Ook de familie verwacht niet om hem nog levend terug te vinden, maar wil hem wel vinden. “Het feit dat hij dood is, weet ik wel heel zeker,” zegt zijn mama. “Maar ik moet zijn lichaam terughebben. Want dat hij zo verstopt is, dat is nog minder dan een hond. Dat is verschrikkelijk”, zegt zijn mama.

Zijn familie komt de week na zijn verdwijning te weten dat Jelle net zijn job is kwijtgeraakt. Om zijn luxueuze levensstijl vol te houden dealde Jelle drugs. Die 21ste november 2013 vertrok hij van bij zijn vriendin in Boechout naar een afspraak in het Nederlandse Roosendaal. Hij had enkele tienduizenden euro op zak. Alles wijst erop dat hij is bestolen bij een mislukte drugsdeal en daarna vermoord.

Het laatste signaal van Jelle’s gsm wordt opgevangen in Roosendaal. Later diezelfde dag werd zijn auto wel nog gespot op de Sint-Jobsesteenweg in Brasschaat en uiteindelijk teruggevonden in Merksem. Jelle zelf is sindsdien spoorloos.

Wie beet in broodje?

De speurders zoeken opnieuw getuigen die de witte Audi van Jelle in Merksem hebben gespot. De auto is achtergelaten in de Campiniastraat, waar nu de nieuwe fiets-en voetgangersbrug is gelegen. De politie heeft camerabeelden maar daarop is de man die Audi van Jelle achterliet niet te zien. De politie heeft wel twee voorbijgangers duidelijk in beeld. Zij kunnen de chauffeur van de wagen wél gezien hebben. De politie zou hen graag spreken.

In de Audi van Jelle werd ook een halfopgegeten broodje gevonden. Niet enkel Jelle heeft van dat broodje gebeten maar ook een tot nog toe onbekende vrouw. Dat blijkt uit het dna-onderzoek. Het broodje moet de dag van de verdwijning van Jelle zijn achtergelaten.

De politie deed in het VTM-programma Faroek een oproep naar de onbekende vrouw om zich bekend te maken. “Zij heeft vijf jaar lang gezwegen. Die vrouw weet wat er met Jelle is gebeurd. Haar getuigenis kan het hele onderzoek openbreken”, meent de politie.

De moeder van Jelle, Lieve Baeken, is overtuigd dat haar zoon is omgebracht.

“Jelle zou nooit zomaar wegblijven. Bij een afspraak belde hij altijd als er iets was tussengekomen en iets later zou zijn. Daarom wist ik meteen dat er iets met hem was gebeurd. Met man en macht is er sindsdien naar hem gezocht. Wij weten dat hij vermoord is, maar tot op heden blijft zijn lichaam onvindbaar. Ik moet zijn lichaam terug hebben. Die daders moeten gepakt en gestraft worden. Ik kan dit niet zo laten. Daarom blijf ik zoeken. Want als ik er niet meer ben, dan stopt ook het zoeken.”

Wie tips heeft kan de gratis tiplijn van de politie bellen op 0800 30 300