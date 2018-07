Pas 18 en al dj op Tomorrowland GIO PAUWELS MAAKT ZIJN ENTREE DOOR DE GROTE POORT BEN CONAERTS

17 juli 2018

02u25 0 Rumst Voor Gio Pauwels uit Reet gaat donderdag een droom in vervulling. Als dj OH-G mag hij op camping Dreamville het vuur aan de lont steken en duizenden Tomorrowlandgangers trakteren op de eerste dosis 'madness'. Opvallend: de Retenaar is pas achttien en zelf nog maar aan zijn eerste Tomorrowland toe.

Hij is pas achttien en nog nooit naar Tomorrowland geweest, maar donderdag maakt Gio Pauwels zijn entree langs de grote poort. Om 15 uur bestijgt hij als dj OH-G het podium van The Gathering, het welkomstfeestje op camping Dreamville. Hij mag er de duizenden kampeerders trakteren op een eerste dosis 'madness'. "Het is een droom die uitkomt", zegt Gio. "Het was altijd al mijn plan om zelf naar het festival te gaan zodra ik achttien was. Ik had zelfs al kaartjes gekocht voor het tweede festivalweekend. Maar dat ik zelf meteen ook op het podium zou mogen staan, had ik nooit durven denken. Dus nu ga ik het eerste weekend draaien op Tomorrowland en het tweede weekend er zelf feesten."





Rupel Heroes

OH-G heeft zijn plaats op The Gathering te danken aan zijn overwinning in de jongste editie van Rupel Heroes, een jaarlijkse wedstrijd voor dj-talent die wordt georganiseerd door de vzw Crystal Events en het Boomse jeugdhuis Roots. "Toen ik na die overwinning in de auto zat en naar huis reed, ging mijn hart tekeer als een wilde. Ik was zo verrast en enthousiast dat ik op Tomorrowland mocht draaien. Ik ben 2,5 jaar bezig als dj en speelde eigenlijk nog maar vooral op feestjes van vrienden en schoolfuiven. Voor mij wordt het de eerste keer dat ik voor zo'n massa ga mogen staan. Het zal ongetwijfeld wel even stressen zijn. Maar of ik nu voor 200 of voor 2.000 man draai, ik blijf mezelf."





Gio wil voor zijn optreden op The Gathering niets aan het toeval overlaten. Al maanden is hij aan het werk om de perfecte set in elkaar te puzzelen. "De intro en het einde staan al vast, maar al de rest kan nog wijzigen op het moment zelf", legt hij uit.





Eigen nummers

"Ik laat me tijdens het draaien graag inspireren door de reactie van het publiek. De 'People of Tomorrow' mogen zich alleszins verwachten aan een combinatie van electronic house, trap en old school. Ik ben sinds een tijdje ook bezig om eigen nummers te producen en een van die tracks ga ik ook in mijn set verwerken. Ik hoop echt dat ik op Tomorrowland mijn visitekaartje kan afgeven en dat het de opstap wordt naar meer erkenning en meer boekingen."





Na Tomorrowland staat OH-G in augustus ook nog op het Vice Festival in Aartselaar. Het gaat dus snel voor de jonge Retenaar. "Het is allemaal zo nieuw voor me", glimlacht hij. "Maar ook al staat mijn dj-carrière op dit moment nog in haar kinderschoenen, ik ben wel ambitieus. Muziek is mijn grote passie en het zou fantastisch zijn als ik er mijn beroep van kan maken. Maar voorlopig blijf ik me zeker ook nog concentreren op mijn studies. Ik ga volgend schooljaar beginnen aan mijn zesde jaar Vliegtuigtechnieken aan het Stedelijk Lyceum in Antwerpen. Ik ga sowieso proberen eerst dat diploma te halen voor ik alles op een dj-carrière zet."