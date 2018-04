Oppositie maakt zich zorgen over nieuwe parking 04 april 2018

02u42 0 Rumst De aanleg van een nieuwe parking tussen het Molenveld en het Romeins Veld in het centrum van Rumst zorgt voor discussie. "De inrichting van de parking lijkt ons te krap, de buurt vreest nog meer inbraken", aldus de oppositie. Maar burgemeester Geert Antonio (N-VA) sust: "Het wordt daar netter en veiliger."

"Een parkeerplek vinden in onze dorpskern is niet meer vanzelfsprekend. Daarom gaan wij een nieuwe parking aanleggen op dit onbebouwde perceel tussen de achtertuinen van Molenveld en Romeins Veld. De parking krijgt maar liefst 45 plaatsen en wordt afgewerkt met het nodige groen", aldus Antonio.





Maar sp.a en Vlaams Belang vrezen voor de inrichting van het perceel én de veiligheid van omwonenden. "De inrit van de parking lijkt ons erg smal, we vrezen dat er al snel automobilisten met hun wagen tegen een muur zullen rijden. De buurt vreest dan weer dat via de parking de achterkanten van hun woningen makkelijker toegankelijk worden voor wie er niét moet zijn. In het verleden waren hier ook al inbraken", klinkt het.





"We willen het gebied net veiliger en properder maken. Nu is het een braakliggend perceel met wat struikgewas. Wij verharden het geheel, plaatsen er voldoende verlichting en er zal sociale controle controle zijn van aan- en afrijdende wagens", reageert Antonio. "Het perceel is inderdaad niet heel groot, om het geheel zo maximaal mogelijk te benutten zal je er maar langs één richting kunnen in- en uitrijden. De toegang is inderdaad ook erg smal, hier plannen we onder andere een fietssuggestiestrook om de situatie ook voor zwakke weggebruikers zo veilig mogelijk te maken. Ik daag iedereen uit om een beter ontwerp voor te leggen dan wat we nu hebben." (EDT)