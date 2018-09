Opereren tot op duizendste van millimeter AZ HEILIGE FAMILIE INVESTEERT 1 MILJOEN EURO IN NIEUWE OPERATIEZAAL ELS DALEMANS

06 september 2018

02u26 0 Rumst 1 miljoen euro, dat is het prijskaartje van de nieuwe operatiezaal van het AZ Heilige Familie in Rumst. "In deze ultramoderne ruimte kunnen vaatheelkundige en rugingrepen in de toekomst nóg veiliger en preciezer uitgevoerd worden", zegt algemeen directeur Johan Pauwels.

Er werd de voorbije maanden stevig verbouwd in het AZ Heilige Familie in Rumst. "Eén van onze operatiezalen werd volledig gestript en aangekleed met de nieuwste infrastructuur en technieken. Dat was geen gemakkelijke klus: de zware apparatuur werd zelfs geleverd met behulp van een hijskraan. Maar het zware werk was de moeite waard: het resultaat is een ultramoderne, digitale operatiezaal zoals je er maar weinig andere vindt", aldus Pauwels.





Computergestuurd

"Wat deze operatiezaal zo bijzonder maakt, is onze hoogtechnologische medische beeldvorming. Deze is maar liefst tot op een duizendste van een millimeter precies, de kwaliteit van de beelden is dus een pak beter dan bij de standaardtechnologie. Dit is zeker niet bij alle operaties nodig, maar bij specifiek millimeterwerk zoals vaatheelkundige en rugingrepen wél. Dankzij deze investering kunnen onze vaatchirurgen bijvoorbeeld fijnere katheters en ballonnen gebruiken en ook hele fijne bloedvaten behandelen. Dit kan een groot verschil maken voor de vele patiënten die gebruik maken van onze voetkliniek. Ook tijdens een rugoperatie kan de chirurg de schroeven computergestuurd en heel precies plaatsen. Onze artsen zijn dus maar wat blij dat zij in zo'n ultramoderne en hoogtechnologische omgeving aan de slag kunnen. Bovendien is er door de fantastische kwaliteit van de beelden minder bestraling en contrastvloeistof nodig, wat ook voor de patiënt veel beter en veiliger is. Een win-winsituatie voor iedereen!"





Zonder subsidies

De nieuwe operatiezaal is goed voor een investering van ruim 1 miljoen euro. "We bekostigden dit project volledig zelf, zonder subsidies van de overheid. Het is een heel bewuste keuze, omdat we met dit soort investeringen het verschil kunnen maken. Vorig jaar hebben we onze dienst intensieve zorgen volledig gerenoveerd, en wij zijn één voor één ook onze radiologie-toestellen aan het vervangen. Ook het volgende renovatieproject is al aan de gang: we nemen zes kamers voor chirurgiebedden grondig onder handen", vult communicatieverantwoordelijke Sofie Vermeulen aan.





"Het doel is af te stappen van het klassieke ziekenhuisbed, en te evolueren naar de luxe van een hotelkamer. Een ziekenhuiservaring nu is lang niet meer wat het vroeger was, en de focus ligt bij patiënten nu op veel meer dan enkel de behandeling op zich. Deze nieuwe chirurgiekamers moeten eind september afgewerkt zijn."