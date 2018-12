Ontbijtmanden voor het goede doel TVDZM

09 december 2018

‘Friends & Benefits’, een groep vriendinnen uit Reet bij Rumst, hebben meer dan vierhonderd ontbijtmanden verkocht voor het goede doel. Er waren drie soorten: een ontbijtmand voor kinderen, voor volwassenen en een luxemand. De groep vriendinnen deden dit in kader van de Warmste Week van Studio Brussel. Het ingezamelde geld gaat integraal naar Villa Max. Een VZW die gezinnen met een kind met een levensbedreigende of ongeneeslijke ziekte een ontspannende en kosteloze vakantie aanbiedt. “Vanaf 5.45 uur zijn we gestart met het maken van de manden. Omstreeks 7.30 uur zijn we ze gaan uitdelen. In de buurt werd dat gedaan door onze kinderen in gocarts. Om 9.30 uur waren alle manden uitgedeeld of opgehaald”, klinkt het.