Onderzoek naar nieuwe weg voor zwaar verkeer loopt vertraging op 23 maart 2018

02u53 0 Rumst Het onderzoek naar de nieuwe route voor het vrachtverkeer in Rumst heeft maanden vertraging opgelopen. "Volgende week organiseren we weer infomomenten voor onze inwoners, maar ik durf nu niet zeggen wanneer de definitieve keuze kan gemaakt worden", zegt burgemeester Geert Antonio (N-VA).

In september 2016 gaf het Rumstse gemeentebestuur zichzelf exact één jaar om te beslissen hoe de route voor de nieuw aan te leggen weg voor het vrachtverkeer zou lopen. Die weg is nodig om dat de gemeente al jaren kreunt onder een te hoge verkeersdruk. Met een ligging tussen de E19 en de industriezones Stuyvenberg en Catenberg, heeft het zware verkeer op dit moment geen andere optie dan door de woonstraten te rijden.





13 tracés

"Om de juiste route te vinden zijn we samen met de POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij) een onderzoeks- en besluitvormingsproces 'complexe projecten' opgestart. We onderzoeken in totaal 13 verschillende tracés", zegt Antonio.





3 infomomenten

"Maar toen liep het mis: het MER (milieueffectenrapport) laten opmaken door een studiebureau én laten controleren door de hogere overheid nam zes maanden langer in beslag dan gedacht. Voor elk tracé afzonderlijk moet immers alles minutieus worden onderzocht: mobiliteit, geluid, fijn stof, en meer. Het resultaat is een document van 390 bladzijden dik, dat we pas in december 2017 ontvingen. Als schepencollege uit dit document zelf een tracé kiezen, vonden we niet correct. Daarom organiseren we volgende week 3 infomomenten om onze inwoners zo duidelijk mogelijk uit te leggen waar we staan."





In aanloop naar die infomoment wordt op sociale media fel gediscussieerd. "De POM past een verdeel- en heerspolitiek toe door de bevolking in verschillende groepen te verdelen en mensen uit elkaar te willen spelen", klinkt het bij 'Ring rond Rumst'.





Onteigeningen

"Met dreigende onteigeningen voor wegen, bruggen, tunnels, ovondes en rotondes probeert men zijn eigen keuzes door te drukken onder het mom de bevolking te willen helpen."





"Ik hoor nu al de wildste indianenverhalen, deze kloppen helemaal niet", reageert Antonio. "We organiseren drie infomomenten omdat de groep inwoners gewoon té groot is." (EDT)