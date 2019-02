Omleiding werken wordt ingekort Els Dalemans

13 februari 2019

18u43 0

De werken aan de nutsleidingen in Rumst bereiken een volgende fase, de aannemer is nu aan de slag in de Tuinwijk en de ventweg. De plaatselijke omleiding kan dus worden ingekort. Automobilisten moeten niet langer meer omrijden langs de Nijverheidsstraat en Molenveld.

Ook voor de bussen van De Lijn wordt de route aangepast. Zij zullen de haltes Catenberg en Hollebeekstraat terug bedienen, en via de Steenberghoekstraat en Molenbergstraat de stelplaats bereiken. Om van de stelplaats weg te rijden, volgen de bussen nog wel de omleiding langs de Statiestraat - Peperstraat en Kerkstraat.

De werken aan de nutsleidingen vinden plaats op het kruispunt van de Steenberghoekstraat, Hollebeekstraat, Molenbergstraat en Tuinwijk en in een gedeelte van de Tuinwijk. Deze werken zijn een voorbereiding van het grotere project om de wateroverlast in het centrum van Rumst aan te pakken. Er komt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, van aan de Hollebeekstraat tot aan de oude pastorij in de Kerkstraat.