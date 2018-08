Omgevingswerken in Hoogvelden starten maandag 24 augustus 2018

De omgevingswerken in Hoogvelden gaan komende maandag van start. De aannemer zal er parkeerplaatsen aanleggen, een speelplein, voetpaden en de toegangen tot woningen. Ook de aanleg van een brandweg ter hoogte van de seniorenwoningen staat op de planning, net als de groenaanleg. De aanleg gebeurt in verschillende fasen, de klus moet geklaard zijn in het voorjaar van 2019. Alles is vanzelfsprekend afhankelijk van de weersomstandigheden.





Tijdens de werken zullen alle woningen steeds bereikbaar blijven. Voor de ouders van kinderen die naar de kleuterschool Eikenlaar en BKO Hupsakee gaan, komt er een extra uitwuifzone op de parking Processieweg. Er komt ook een parkeerverbod in de Beukendreef tussen de Hoogvelden en de Molenstraat (langs de zijde van de even huisnummers) in de Hoge Weg en op de werf. (EDT)