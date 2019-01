Nutsmaatschappijen bereiden zich voor op grote wegen- en rioleringswerken Redactie

07 januari 2019

18u55 0 Rumst Op dinsdag 8 januari gaan in het centrum van Rumst de voorbereidingen van de grote wegen- en rioleringswerken van start. Naar aanleiding van deze plannen zullen de nutsmaatschappijen eerst hun leidingen in de straten vernieuwen.

“Op het kruispunt van de Steenberghoekstraat met de Hollebeekstraat, Molenbergstraat en Tuinwijk en in een gedeelte van de Tuinwijk worden nutsleidingen aangelegd en vernieuwd. Men start op 8 januari tussen de Molenbergstraat en Tuinwijk 23, een week later is de Molenbergstraat ter hoogte van de parking Steenberg aan de beurt en vanaf eind januari wordt er gewerkt in de ventweg van de Tuinwijk”, zegt schepen van openbare werken Geert Antonio (N-VA).

“De werken van deze nutsmaatschappijen zijn een voorbereiding op de grote wegen- en rioleringswerken die we plannen in Rumst. Alles samen worden een tiental straten vernieuwd, meteen pakken we ook het onderliggende rioleringsstelsel aan. Zo wordt er een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd van aan de Hollebeekstraat tot aan de oude pastorij in de Kerkstraat. Het regenwater van de grote verharde site VCR wordt afgekoppeld, zodat het niet langer het rioleringsstelsel in het centrum overbelast en we wateroverlast in de toekomst kunnen vermijden.”

“Op dit moment wordt volop gewerkt aan de plannen voor de bovenbouw, daarna volgen nog bewonersvergaderingen, het aanvragen van de bouwvergunning, het zoeken van een aannemer... We hopen -na al deze voorbereidingen- over twee tot drie jaar de schop in de grond te kunnen steken.”