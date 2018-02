Nieuwe toekomst voor kerken 24 februari 2018

Het gemeentebestuur en de kerkraden van Rumst hebben samen een kerkenbeleidsplan opgesteld voor de vier parochiekerken met erediensten in de gemeente. Dit plan moet de toekomst van de kerken Heilige Maria Magdalena in Reet, Sint-Pieter in Rumst, Sint-Jozef in Terhagen en Heilige Familie in Vosberg duidelijk maken.





"Samen inventariseerden we de kerkgebouwen, we brachten het gebruik ervan in kaart, en ontwikkelden een toekomstvisie in functie van de eredienst en ander gebruik", zegt schepen bevoegd voor erediensten Geert Van der Auwera (CD&V).





"De projectgroep is zo tot een kerkenbeleidsplan gekomen, met als voorstel dat de kerken in Reet, Rumst en Vosberg behouden zullen blijven voor de eredienst. Deze beslissing wordt genomen op basis van het huidig gebruik door de parochie en de culturele en historische waarde. Sint-Jozef in Terhagen wordt onttrokken aan de eredienst, voor dit kerkgebouw werden verschillende denkpistes onderzocht die nog niet tot een concrete uitkomst hebben geleid. Tot we een beslissing hebben genomen, worden aan het kerkgebouw Sint-Jozef alleen nog maar dringende onderhoudswerken uitgevoerd." (EDT)