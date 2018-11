Nieuwe schepencollege verdeelt bevoegdheden: kartelpartner 3D opvallend afwezig Els Dalemans

07 november 2018

14u43 0 Rumst Het nieuwe college van burgemeester en schepenen in Rumst heeft de bevoegdheden voor de komende legislatuur verdeeld. Opvallende afwezige is kartelpartner 3D.

“Een vergetelheid”, zegt Wendy Weckhuysen (CD&V). Maar bij 3D klinkt het anders: “Wij tellen plots niet meer mee, dit moet intern uitgepraat worden.”

N-VA en CD&V-3D behaalden op 14 oktober samen een ruime meerderheid van 16 zetels op 25. Meteen werd bekendgemaakt dat lijstduwer bij N-VA Jurgen Callaerts (N-VA) de sjerp krijgt. Nu worden ook de bevoegdheden voor het nieuwe schepencollege gecommuniceerd.

“De coalitie N-VA-CD&V koos bewust voor een college waarin de samenstelling en bevoegdheidsverdeling voor zes jaar behouden blijft. Zo zorgen we voor stabiliteit”, klinkt het in het persbericht.

Opvallend: over 3D -de partij die al in januari 2017 het kartel met CD&V aankondigde- wordt niet gesproken. “Dit is een vergetelheid, want we zijn nog steeds een kartel”, zegt lijsttrekker Wendy Weckhuysen (CD&V). Maar bij André Gielis van 3D klinkt het anders.

“Wij vinden deze manier van communiceren eigenaardig. Het is allesbehalve leuk dat we sinds de verkiezingen ‘vergeten’ worden door CD&V. We willen deze vreemde aanpak en manier van communiceren dan ook snel intern uitgepraat krijgen, zodat het voor iedereen duidelijk is dat het kartel CD&V-3D nog bestaat.”

Terug naar de bevoegdheden: Jurgen Callaerts (N-VA) wordt voor zes jaar burgemeester van Rumst. Hij neemt de algemene coördinatie op zich, veiligheid, personeelszaken, burgerzaken, communicatie, ICT, jeugd en het Autonoom GemeenteBedrijf Rumst.

Huidig burgemeester Geert Antonio (N-VA) wordt eerste schepen met als bevoegdheden openbare werken, mobiliteit en dierenwelzijn. Wendy Weckhuysen (CD&V) neemt kinderopvang, onderwijs, cultuur en landbouw voor haar rekening, Geert Van der Auwera (CD&V) ontfermt zich over omgeving, sport en feestelijkheden.

De twee nieuwkomers zijn Raf De Schepper (CD&V) en Els Devlies (N-VA). De Schepper zal zich verdiepen in financiën, juridische zaken, erediensten, patrimonium, bibliotheek en ontwikkelingssamenwerking & duurzaamheid,

Devlies wordt voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (het vroegere OCMW, red.) en focust naast sociaal beleid ook op toerisme, woonbeleid, senioren en lokale economie.