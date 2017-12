Nieuw inschrijfsysteem voor kampen en buitenschoolse kinderopvang 02u34 0

De gemeente Rumst werkt vanaf januari 2018 met een nieuw inschrijfsysteem voor kampen en buitenschoolse kinderopvang. Inschrijven kan voortaan via I-school, een digitaal inschrijfsysteem dat de administratie eenvoudiger moet maken. "Via deze website hopen we in de toekomst ook inschrijvingen voor andere initiatieven te organiseren. Ouders die hun kinderen inschrijven, krijgen een unieke account op één platform en moeten niet telkens opnieuw alle gegevens invullen voor een nieuw jeugd- of sportkamp of de kinderopvang", klinkt het. Een account aanmaken kan via www.i-school.be/rumst/registreren. (EDT)