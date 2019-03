Natuurpunt plaatst bijenhotels in Kleiputten Els Dalemans

28 maart 2019

11u45 0 Rumst De Rumstse bijen hebben er een stekje bij. Natuurpunt Rupelstreek plaatst een reeks nieuwe bijenhotels in de Kleiputten in deelgemeente Terhagen. Een eerste exemplaar is al te bewonderen aan het onthaalgebouw van het natuurgebied.

“Bijen zijn essentieel voor onze natuur en de bestuiving van heel wat gewassen, maar de soort is ook bedreigd. Daarom proberen onze vrijwilligers sinds 2014 deze dieren alle kansen te geven door het hen zo comfortabel mogelijk te maken. Ongeveer 60 soorten bijen maken gebruik van een bijenhotel, daarom plaatsten wij de voorbije jaren al verschillende exemplaren verspreid over de Rupelstreek.”

“Een bijenhotel is een ‘huisje’ met daarin bamboestokjes en boomstammetjes. In die boomstammen worden gaatjes geboord met verschillende doormeters, waar de bijen in kunnen kruipen. Niet alleen wij, maar echt iedereen kan bijen helpen met enkele eenvoudige ingrepen: door ook een bijenhotel te plaatsen, geen pesticiden te gebruiken en in de tuin wilde planten en streekeigen bomen en struiken aan te planten.”