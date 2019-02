Natuurpunt bewondert sterren in de Kleiputten Els Dalemans

25 februari 2019

14u35 0 Rumst Natuurpunt Rupelstreek organiseert op vrijdag 15 maart een ‘Sterrenkijkavond’ in de Kleiputten in Terhagen (Rumst).

“Op drie verschillende tijdstippen starten geleide wandelingen doorheen het natuurgebied Kleiputten. We leiden de wandelaars naar het beste kijkpunt van het gebied. Daar zorgen de vrijwilligers van ‘Vereniging voor Sterrenkunde Klein-Brabant’ voor de nodige telescopen, zodat we de hemel en de sterren boven het natuurgebied kunnen bewonderen.”

“Op de terugweg zullen we een tiental life-trapvalletjes onderzoeken, waarin we enkele kleine zoogdiertjes hopen te vangen zodat we ze samen kunnen bekijken. Deelnemers aan de wandeling kunnen achteraf nog genieten van een drankje of bord soep in het onthaalgebouw. Wie wil deelnemen, trekt best warme kledij en stevige wandelschoenen aan, ook een zaklamp en een fluo-vestje zijn aanraders.”

De sterrenkijkavond vindt plaats op vrijdag 15 maart, starten kan om 19, 20 en 21 uur. Het onthaal van de Kleiputten Terhagen is bereikbaar via de ingang in de Nieuwstraat 54. Meer info: info@natuurpuntrupelstreek.be.