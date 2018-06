N-VA strikt vier jongeren 09 juni 2018

N-VA Rumst kon vier twintigers strikken die mee de lijst vullen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Kenneth Heylen (26) en Axelle De Smet (22) zijn allebei actieve bestuursleden van KLJ Reet. Kenneth leidt momenteel de oudste groep binnen KLJ Reet terwijl Axelle zich inzet binnen de organisatie van de Reetse Dorpsfeesten. Ook de 19-jarige Ben Sas verbindt zijn naam aan N-VA, Ben is lid bij scouts 92ste Reet. Vierde naam in het rijtje is Chiroleidster Rani Van den Broeck (20). "Het hoeft dan ook niet te verbazen dat N-VA in haar programma onder meer zal pleiten voor betere fuifaccommodatie", zegt lijsttrekker en oud-KLJ'er Jurgen Callaerts. (EDT)